Cazzu presume a su hija Inti como la princesa Elsa de ‘Frozen’

Como muchas mujeres, Cazzu alterna el trabajo con la maternidad, y tal parece que lo está haciendo muy bien en ambas facetas. En medio del éxito de su Latinaje En Vivo Tour, la cantante argentina compartió el escenario con Bad Bunny, en lo que fue una noche inolvidable tanto para ella como para el público en Buenos Aires.

Y a la par de este éxito profesional, ‘La Jefa’ disfruta ver crecer a su amada hija Inti, fruto de su extinta relación con Christian Nodal. Recientemente, la intérprete compartió una nueva foto de su nena, con la cual generó ternura entre sus fieles seguidores.

El pasado 16 de febrero, Cazzu compartió con sus seguidores un pequeño vistazo de su vida fuera de los escenarios. La cantante de 32 años publicó en sus historias de Instagram una linda foto de su hija mientras estaba muy entretenida en la cocina. Al parecer, la pequeña no se percató de que su famosa madre hacía de paparazzi, pues ni siquiera volteó a mirar hacia la cámara.

En la imagen se apreciaba a la niña encima de un banquito de madera que le permitía alcanzar la mesada sin problemas. Aparentemente, Inti estaba experimentando como una tierna cocinera, pues se le veía con una cuchara en la mano y con la otra manipulando el misterioso contenido de un tazón blanco.

Fue inevitable notar el lindo atuendo que usa Inti mientras cocinaba: un vestido azul inspirado en Elsa, la protagonista de la película animada Frozen.

Para complementar la caracterización, la niña usó una trenza postiza de pelo rubio platinado, la cual llevó sobre su propia melenita negra recogida en una coleta alta.

La niña heredó la hermosa cabellera oscura de Cazzu, la cual, pese a su corta edad, está muy larga. Mientras que la nena estaba descalza mientras ‘trabajaba’ en la cocina, sí llevaba su respectivo mandil para evitar que alguna salpicadura arruinara su atuendo.

Si bien Cazzu no agregó ninguna descripción a su publicación, la imagen por sí sola dejó ver no solo lo mucho que ha crecido la niña y lo encantadora que es, sino también cómo se está criando.

Al parecer, la cantante argentina ha hecho hincapié en que Inti explore su creatividad y sea independiente, todo bajo su amoroso cuidado. La niña celebrará su tercer cumpleaños el próximo 14 de septiembre.