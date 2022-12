Pee Wee, Gabriel Coronel y Alexis Siles cantarán en Teletón

“Estoy muy contento y emocionado, ya tenía ratos de no visitarlos, estoy ansioso por estar allá nuevamente y apoyar esta noble causa”, dijo el artista, quien a principios de los años 2000 saltó al estrellato como miembro del grupo Kumbia Kings.

Dijo que su presentación es el sábado 10 de diciembre, y que tiene preparado un programa especial para el público catracho, en el que incluirá sus exitosas canciones “Chiquilla”, “Sabes a chocolate”, entre otras.

“Para uno como ser humano, no solo como artista, es muy importante apoyar este tipo de causas. Yo he apoyado a la Teletón en diferentes países y me ha tocado estar en los lugares donde les dan terapia, y es algo muy conmovedor, y al mismo tiempo es bonito ver la evolución de todo este proyecto”, comparte el intérprete de “Mi dulce niña”.

Nueva experiencia.

Alexis Siles es un músico mexicano que se abre camino en la industrial y que ha logrado cautivar a miles de personas con canciones como “La Propuesta” y “Tal vez”.

El joven llegó el miércoles a Honduras y, al igual que sus compañeros, está muy emocionado por esta nueva edición. Esta es la segunda vez que Alexis apoya este evento benéfico.

El mexicano ya había participado en la Teletón Honduras en 2021, pero a través de una presentación virtual, y esta es su primera vez presencial.

“Estoy muy contento que esta vez podré estar de manera presencial apoyando a esta gran causa. Considero que lo más importante es alcanzar la meta y aportar un granito de arena a la causa con mi música, estoy muy feliz de poder ser parte de esta edición”, comentó Siles.

“Para mí es muy importante, me gusta siempre ser parte de eventos que puedan apoyar a tantas personas y al yo poder ser parte me llena de alegría”, agregó.