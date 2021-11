La cantante Camila Cabello se pone a tono de cara a la temporada festiva de fin de año y estrenó en Amazon Music el tema navideño “I’ll Be Home for Christmas” , al que le ha imprimido un sello mexicano gracias al sonido de mariachis, informó este miércoles la plataforma musical.

Marcos Witt y su hija Elena Witt-Guerra se marcan por su parte una versión en “spanglish” de “Noche de Paz (Silent Night) / Santa la Noche (O Holy Night)”, mientras que la banda española La Oreja de Van Gogh se suma a esta serie de nuevos lanzamientos con una versión de “Blanca Navidad”.

La plataforma destaca la participación desde México de las cantantes María León, Paty Cantú y María José para una nueva interpretación del imperecedero “All I Want for Christmas Is You”, de la estadounidense Mariah Carey y que saldrá el 19 de noviembre.

Amazon Music ha elaborado además una serie de listas de reproducción imbuidas del espíritu navideño, con artistas de diferentes décadas, entre las que se incluye “Fluent Holidays”, dirigida a “los fanáticos que se mueven con fluidez entre culturas, con melodías navideñas en inglés, español y bilingües”.