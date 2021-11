“Mi hijo no fumaba marihuana, mi hijo no era un alcohólico que tomara dos días porque teníamos responsabilidad. Yo soy empresario y él estaba en México cuidando mi empresa de allá y yo estoy en Tabasco recibiendo órdenes de él y así éramos diario”, reveló.

Octavio dijo que su hijo andaba armado debido a la inseguridad en México, pero nunca traía cartucho cortado, y aseguró que la bala que impactó en la cabeza del joven, herida por la cual murió, no fue del calibre .380 mm, sino 9 mm, la cual entró desde afuera del vehículo.

“Lo acepto, sí, el arma era de él pero el tiro que le entró no era de ese calibre, era 9 milímetros y no .380 como la que portaba Octavio”.

De igual manera, aseguró que tiene un video que le dio un amigo de la Guardia Nacional que podría cambiar el rumbo del dictamen que dieron las autoridades.

Tras el informe de las autoridades, en el que señalan que Octavio Ocaña había consumido marihuana y alcohol, su padre aseguró que en un primer informe que les dieron a la familia habían negado el hallazgo de dichas sustancias.

“Estoy muy molesto con ese dictamen. Han dado tres comunicados. Hay un fiscal que habló con mi hija y le dijo que lo que salió primero que negativo, prueba de alcohol negativo, que prueba de Harrison negativa, cómo se va a disparar, luego se lo voltean y que crees que siempre sí.

“Por eso me lo traje, querían abrir su cuerpo cinco veces. Mi hijo no es ningún experimento, están bien pendejos. No dejé que lo estuvieran abriendo a cada rato. Ya está gracias Dios en mi tierra, aquí lo tengo seguro. No voy a parar hasta que todos estén en la cárcel”, expuso el acongojado padre.

Señaló que uno de los acompañantes de Ocaña, que ya fue liberado, fue golpeado mientras permaneció detenido con el fin de que se “echara la culpa” de lo ocurrido y que “a su debido tiempo” prestará su declaración sobre estos hechos.

Con información de El Universal