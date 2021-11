Sobre sus canciones favoritas dice: “Yo tengo una canción que escribí, que me tocó mucho el corazón. Se llama “Tú ultima canción”, en la que me desahogué, se la escribí a mi ex, al papá de mi hijo, pero como favorita favorita no tengo, todas son importantes, pero para bailar y perrear Vitamina P”, invita Alexa a los hondureños para que escuchen su estreno, que promete pegar mucho en este mes de noviembre.

Aquí puedes ver la entrevista completa con Alexa Ferrarí.