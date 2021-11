El tierno momento de Georgina Rodríguez junto a sus hijos durante su visita al doctor

La modelo Georgina Rodríguez ha querido presumir de embarazo en su cuenta de Instagram , pero no solo eso.

Otra divertida anécdota de la semana en el seno de la familia Aveiro-Rodríguez la protagoniza en exclusiva la, por ahora, benjamina de la casa, Alana Martina.

La pequeña ya sabe cómo pedir a su profesor o profesora del colegio de Mánchester en el que estudia que la deje ir al cuarto de baño en el caso de sufrir una emergencia.

“Can I go to the toilet, please?”, se la escucha decir en un video en el que además explica que recurrirá a esa educada frase si le entra un inoportuno ‘apretón’.