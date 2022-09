Brad Pitt robó este jueves parte del protagonismo a Ana de Armas sobre la alfombra roja del Festival de Venecia, ambos para presentar “Blonde”, el filme en el que la actriz hispano-cubana interpreta a Marilyn Monroe.

Pitt es uno de los productores del filme protagonizado por Ana de Armas, adapta la novela homónima de Joyce Carol Oates, que ficciona la vida de uno de los mayores iconos de la historia del cine.

El actor, con un clásico esmoquin, fue el primero del equipo en llegar al Palazzo del Cinema del Lido y provocó el entusiasmo de los fans, ya que su llegada no estaba anunciada,Mientras que una emocionada Ana de Armas fue la última en llegar, con un espectacular vestido rosa, plisado y con un escote de vértigo. Un diseño con el mismo color del mítico vestido que llevaba Marilyn Monroe en el baile de “Los caballeros las prefieren rubias” (“Gentlemen Prefer Blondes”, 1953).Y, al igual que la actriz, con un impresionante collar de diamantes, porque como decía esa canción del filme de Marilyn, “Diamonds Are a Girl’s Best Friend”.

Tanto Pitt como Ana de Armas se acercaron a los fans para firmar autógrafos y hacerse fotos, un momento en el que el actor se puso una mascarilla. Por la alfombra roja también pasó Julianne Nicholson, que interpreta en el filme a la madre de Marilyn, Adrien Brody (Arthur Miller) y el director de “Blonde”, Andrew Dominik.