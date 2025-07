Brad Pitt y su momento más humilde: el día que el equipo de grabación "huyó" por sus gases

Estados Unidos.

No todo en Hollywood es glamour y perfección. A veces, incluso las estrellas más brillantes tienen momentos... digamos, humanos. Así lo demostró Brad Pitt al compartir una anécdota que dejó a todos —literalmente— sin aliento.

Durante una reciente aparición en el pódcast New Heights, conducido por los hermanos Travis y Jason Kelce, el actor de Fight Club recordó entre risas una escena de sus primeros años como actor, en la que su compromiso con el método actoral tuvo consecuencias inesperadas.

“Llevaba años sin pensar en esto. Una de mis primeras películas, estaba haciendo un pequeño filme independiente”, relató el actor para poner el contexto.

“Estábamos rodando en un café muy pequeño. Todo el equipo estaba dentro. Así que había unas 60 personas ahí. Hacía calor. Apenas se podía respirar”, recordó el actor.

“Mi personaje no había comido en días, así que me sirvieron un gran plato de frijoles con tocino. Yo estaba todo metido en el papel, así que me los comí... una y otra vez, toma tras toma”, relató Brad Pitt.

Pero en la cuarta toma, algo cambió. “Estaba atrapado en la silla, no podía moverme. Y la naturaleza siguió su curso.”