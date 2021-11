La actriz Blake Lively debuto como directora gracias a su buena amiga Taylor Swift, quien no ha dudado en ponerse a sus órdenes para el rodaje de su nuevo videoclip.

La pieza pondrá imagen y escenificará la trama de ‘I Bet You Think About Me’, un tema inédito que la estrella del pop ha incluido en su ya exitosa reedición de su álbum ‘Red’, lanzado originalmente en 2012.

Ha sido la propia diva de Nashville, muy emocionada tras un fin de semana lleno de actos promocionales, la que ha dado a conocer la noticia en sus redes sociales.

“¡Sorpresa, mañana tenemos nuevo video! Por fin he podido trabajar con la brillante, valiente y divertida Blake Lively, en lo que será su estreno como directora. Pueden unirse a nosotras en un brindis, porque juntos causaremos un pequeño infierno”, ha escrito Taylor en su cuenta de Twitter.