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Ariana Grande y Ethan Slater terminan su relación

El medio TMZ confirmó la noticia tras varios meses de especulaciones

  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 16:38 -
  • Redacción web
Ariana Grande y Ethan Slater terminan su relación

Ariana Grande y Ethan Slater en una foto de archivo.
Estados Unidos.

Según informes, Ariana Grande y Ethan Slater han puesto fin a su noviazgo.

La pareja se separó discretamente tras tres años de relación, informó TMZ este lunes. Al parecer, la ruptura se produjo hace varios meses.

Fuentes cercanas a la expareja afirman que la separación fue amistosa y que siguen siendo amigos y se apoyan mutuamente.

El medio también informó que el nuevo álbum de Ariana Grande no está inspirado en la ruptura ni en su relación con Slater.

"Grande se encuentra muy bien tras la separación y está centrada en su actual gira "Eternal Sunshine", informó People este lunes.

Inicio de su romance

Grande, de 32 años, y Slater, de 34, se conocieron en el rodaje de "Wicked". Ambos estaban casados ​​en ese momento: Grande con su ahora exmarido, Dalton Gomez, y Slater con su novia de la adolescencia, Lilly Jay. Slater y Jay tienen un hijo de 3 años, Ezra.

En junio de 2023, la exesposa de Slater criticó duramente a Grande en Page Six tras la noticia de su incipiente romance con ella.

“[Ariana] es la verdadera protagonista. No es una chica cualquiera”, declaró Jay en exclusiva a Page Six. “Mi familia es solo un daño colateral”.

Sin embargo, una fuente declaró a Page Six en aquel momento que Grande y Slater “no habían hecho nada malo”.

“Jay está comprensiblemente molesta porque su matrimonio se rompió, pero Ariana y Ethan no hicieron nada malo”, dijo la fuente, quien añadió que Slater llevaba dos meses separado de Jay antes de iniciar su romance con Grande.

Aunque Grande y Slater mantuvieron su relación en privado durante los últimos tres años, Slater sí compartió fotos íntimas de Grande celebrando las fiestas en casa en diciembre.

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Redacción web
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redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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