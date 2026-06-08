Ariana Grande y Ethan Slater terminan su relación

Estados Unidos.

Según informes, Ariana Grande y Ethan Slater han puesto fin a su noviazgo.

La pareja se separó discretamente tras tres años de relación, informó TMZ este lunes. Al parecer, la ruptura se produjo hace varios meses.

Fuentes cercanas a la expareja afirman que la separación fue amistosa y que siguen siendo amigos y se apoyan mutuamente.

El medio también informó que el nuevo álbum de Ariana Grande no está inspirado en la ruptura ni en su relación con Slater.

"Grande se encuentra muy bien tras la separación y está centrada en su actual gira "Eternal Sunshine", informó People este lunes.