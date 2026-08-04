Ariana Grande se aleja de los focos tras duras críticas por su peso

Estados Unidos.

La cantante Ariana Grande sorprendió al mundo al decidir alejarse temporalmente de la vida pública al finalizar su gira "Eternal Sunshine", una decisión que la llevó a abandonar la reposición en el West End de "Sunday in the Park with George".

Esta decisión se produce después de que la cantante soportara un intenso escrutinio público sobre su peso, con nuevas críticas en redes sociales tras el lanzamiento del videoclip de "Petal" el viernes.

El sitio Page Six ha hablado con varias fuentes cercanas que detallan los motivos de su sorprendente decisión de retirarse de la vida pública.

"Ha estado feliz con sus recientes conciertos y de volver a los escenarios, pero ha estado sobrecargada de trabajo", declaró una fuente en exclusiva a Page Six sobre Ariana Grande, cuya gira "Eternal Sunshine" finaliza el 1 de septiembre.

"No ha parado ni un segundo y eso le está pasando factura. Nunca ha llevado bien el escrutinio público y los constantes comentarios sobre su peso no ayudan".

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Una segunda fuente afirmó que la decisión de Grande tuvo menos que ver con su carga de trabajo y más con la atención constante que rodea su vida personal y su imagen.