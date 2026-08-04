Ariana Grande se aleja de los focos tras duras críticas por su peso

La cantante Ariana Grande sorprendió al mundo al decidir alejarse temporalmente de la vida pública al finalizar su gira "Eternal Sunshine", una decisión que la llevó a abandonar la reposición en el West End de "Sunday in the Park with George".
Esta decisión se produce después de que la cantante soportara un intenso escrutinio público sobre su peso, con nuevas críticas en redes sociales tras el lanzamiento del videoclip de "Petal" el viernes.
El sitio Page Six ha hablado con varias fuentes cercanas que detallan los motivos de su sorprendente decisión de retirarse de la vida pública.
"Ha estado feliz con sus recientes conciertos y de volver a los escenarios, pero ha estado sobrecargada de trabajo", declaró una fuente en exclusiva a Page Six sobre Ariana Grande, cuya gira "Eternal Sunshine" finaliza el 1 de septiembre.
"No ha parado ni un segundo y eso le está pasando factura. Nunca ha llevado bien el escrutinio público y los constantes comentarios sobre su peso no ayudan".
Una segunda fuente afirmó que la decisión de Grande tuvo menos que ver con su carga de trabajo y más con la atención constante que rodea su vida personal y su imagen.
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La retirada de Ariana Grande reabre un debate: ¿porqué está tan normalizado opinar sobre el cuerpo de las celebrities?♬ sonido original - Código Nuevo
“Ha estado en un momento excelente durante la gira. Le encanta y ha sido una experiencia muy positiva”, dijo la segunda fuente, enfatizando que fue el “escrutinio público constante”, más que su agenda, lo que contribuyó a su decisión de bajar el ritmo.
La fuente añadió que la decisión de Grande de abandonar la producción de “Sunday in the Park with George” en el West End —que se estrenaría el próximo verano— fue “muy meditada”.
Una tercera fuente dijo que la ganadora del Grammy, de 33 años, simplemente llegó a un punto en el que supo que necesitaba priorizarse.
“Ha estado trabajando sin parar durante mucho tiempo y finalmente llegó a un punto en el que se dio cuenta de que necesitaba darse permiso para tomarse un respiro”, dijo la fuente a Page Six.
“Pasará tiempo con su familia y amigos, con sus seres queridos, y simplemente disfrutará de un merecido descanso”.
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Todos vieron lo mismo, casi nadie ve lo importante.♬ sonido original - AndresSimon_
La fuente añadió que abandonar “Sunday in the Park with George” “no fue una decisión fácil en absoluto”.
“Lo pensó mucho porque estaba realmente ilusionada, pero al final sintió que era la decisión correcta para el momento vital en el que se encuentra”, dijo la fuente.
“Ahora mismo no hay una fecha fija para su regreso. Está tomándose las cosas con calma y no se presiona para tomar decisiones todavía”.
Según la fuente, Grande también se ha sentido abrumada por todo lo que ha asumido en los últimos años.
“En cuanto a lo que la llevó a tomar esta decisión, no fue un incidente específico”, explicó la fuente.
“Entre todo lo que ha asumido en los últimos años y toda la atención que ha recibido últimamente, sintió que por fin era hora de bajar el ritmo y priorizarse a sí misma por un tiempo”.