Tini Stoessel anuncia su retiro de la música

Antes de cerrar su show e interpretar su tema ‘Me voy’, que era la última canción de su set list, la cantante se emocionó hasta las lágrimas y le dedicó unas palabras a sus fanáticos, quienes quedaron impresionados con su decisión.

“Es el último show y quiero agradecerles una vez más porque me hizo muy feliz estar arriba del escenario otra vez”, sostuvo la cantante, quien segundos después empezó a llorar. “También me hizo más feliz estar arriba de un escenario, pero siendo sincera con ustedes, con mis sentimientos, con todo lo que me estuvo pasando”, añadió.”Me emociona decirles que espero volver a verlos pronto”, expresó Tini.

“Fue muy emocionante haber podido hacer estos shows, espero el año que viene poder volver a vernos. Los voy a extrañar un montón” se despidio Tini de sus fans.