Kim Kardashian es humillada en show especial de Tom Brady

Durante el muy esperado especial “The Greatest Roast of All Time: Tom Brady”, producido y transmitido por Netflix el domingo, un buen número de estrellas subió al escenario para burlarse sin piedad del ex mariscal de campo. De eso se trata el programa, amistades del homenajeado se suben al escenario con un diálogo preparado para contar con humor anécdotas sobre él.

Desde Kevin Hart hasta Jeff Ross, algunos de los nombres más importantes y las lenguas más agudas de la comedia estuvieron presentes para hacer que la leyenda de la NFL de 46 años se retuerza en su asiento.

Puede que Tom Brady haya sido el objetivo principal durante su asado de celebridades, pero quizás fue Kim Kardashian quien tuvo la peor noche de todas. La estrella de reality shows y magnate de los negocios de 43 años subió al escenario en un intento de ofrecer su mejor rutina de comedia sobre su amigo Tom Brady. Pero la audiencia no la dejaban hablar.