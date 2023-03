Amanda Miguel estuvo como invitada al programa ‘El Minuto que Cambio mi Destino’, donde habló con Gustavo Adolfo Infante sobre su vida personal, su carrera y sobre Diego Verdaguer.

La cantante, quien aseguró ha aprendido a seguir adelante con la ausencia de Diego Verdaguer, confesó a Gustavo Adolfo Infante, la razón por la cual no quiso tener más hijos.

Puede leer: Pablo Montero se pone chip para controlar consumo de alcohol

“Cuando yo quise tener más hijos se puso muy pesado el tema de la escuela, Ana ya no podía faltar más a la escuela y yo dije mi vida va a continuar así, yo ya había abandonado mi carrera cuando ella nació”.

La cantante aseguró que varios años después quedó embarazada, sin embargo, sufrió un abortó al poco tiempo.

También: Luis Miguel niega orden de arresto en su contra

“Después quedé embarazada, tendría un hijo ahorita adolescente, Dios sabe por qué Dios hace las cosas, porque yo no me imagino ahorita con un hijo de veinte años, digo si lo tuviera estaría feliz, pero no lo tengo”, comentó.