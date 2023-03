Los Premios Óscar no tendrán alfombra roja por primera vez en décadas

A pocas horas de vivir una de las premiaciones más importantes del mundo cinematográfico, Los Premios Óscar 2023, la prestigiosa ceremonia sigue dando de que hablar.

una situación que está llamando arduamente la atención es que en esta 95 entrega no habrá alfombra roja, pese a que es uno de los momentos más emblemáticos del evento a lo largo de 60 años consecutivos, esta ocasión, todo será diferente.

De forma que este domingo 12 de marzo los famosos posaran y caminarán fuera del Teatro Dolby en Hollywood en una renovada alfombra color champán.

Lo anterior por motivo del reconocimiento a los consultores creativos Lisa Love, colaboradora de Vogue, y Raúl Ávila, director creativo de la Gala del Metal en Nueva York.

“Elegimos un hermoso color siena, azafrán, que evoca la puerta de sol, porque esta es la puesta de sol antes de la hora dorada”, comentó Love a The Associated Press, tras dar a conocer que no tuvieron ningún problema con romper la tradición.

Pero eso no es todo, otra de las sorpresas que tiene la gala de los Premios de la Academia es que la alfombra también estará techada, esto para proteger a los famosos y a las cámaras del clima, así como para ayudar a convertir las llegadas en un evento nocturno.