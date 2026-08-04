Alma Cero revela que sufre duro padecimiento

México.

Una vez más se ha vuelto a demostrar que ni las figuras del medio del espectáculo están exentas de sufrir graves problemas de salud.

Y ahora fue la comediante y actriz, Alma Cero, quien causó gran asombró al sincerarse y confesar que padece alopecia.

La humorista quien es mayormente reconocida por su participación en serie de comedia como “María de todos los ángeles” y “El príncipe del barrio”, reveló que este padecimiento es algo con lo que lleva luchando desde hace años.