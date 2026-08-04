Alma Cero revela que sufre duro padecimiento

Una vez más se ha vuelto a demostrar que ni las figuras del medio del espectáculo están exentas de sufrir graves problemas de salud.
Y ahora fue la comediante y actriz, Alma Cero, quien causó gran asombró al sincerarse y confesar que padece alopecia.
La humorista quien es mayormente reconocida por su participación en serie de comedia como “María de todos los ángeles” y “El príncipe del barrio”, reveló que este padecimiento es algo con lo que lleva luchando desde hace años.
Sin embargo, tras dar a conocer que sufre problema de calvicie, la actriz también adelantó que ya estaría tratando de solucionar su padecimiento, pues próximamente se hará un trasplante.
La alopecia es la pérdida de cabello causada por la tensión repetitiva y prolongada sobre los folículos pilosos. Afecta la línea frontal, las sienes y las patillas. El daño ocurre por jalar constantemente el tallo capilar desde la raíz con peinados tirantes, extensiones y postizos, accesorios rígidos o portricotilomanía (hábito compulsivo de estirar o arrancarse el cabello por estrés).