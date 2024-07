Alexandra Daddario perdió un bebé antes de este embarazo

La actriz de 38 años, Alexandra Daddario, espera su primer hijo con el productor Andrew Form, pero recientemente reveló a la revista Vogue que antes tuvo una perdida.

Daddario contó que sufrió un aborto espontáneo y lo describió como una experiencia “muy, muy dolorosa”.

La estrella de ‘Baywatch’ dijo a Vogue: “Estoy embarazada y todo está bien. Todo está sano. Estuve embarazada. Luego tuve una pérdida. Es largo y complicado, así que no quiero ser demasiado específica. Ese tipo de pérdidas y traumas son muy difíciles de explicar a menos que hayas pasado por ellos. Realmente me identifico con todas las mujeres que han pasado por ese tipo de cosas de una forma que antes no comprendía del todo. Es muy, muy doloroso”.

Además, Alexandra confesó que tuvo “muchos sentimientos encontrados” cuando se enteró de que estaba embarazada nuevamente. Y añadió: “La verdad es que fue bastante difícil de procesar”.

También contó que intentó, y fracasó, ocultar su embarazo a sus compañeros de reparto de ‘Las brujas de Mayfair’.

“Una vez vomité en la puerta de mi camerino y mi mejor amiga tuvo que limpiarlo con una manguera. Yo pensaba: ‘¿Puede alguien traerme un sándwich, por favor? Y nada de fiambres, por favor’. Ben (Feldman, su compañero de reparto) me dijo: ‘¿Estás embarazada? Y yo: ‘Eso no es asunto tuyo, por cierto, tráeme sandía’”.

Ben Feldman, que interpreta al interés amoroso de Alexandra en la pantalla, aún recuerda a la actriz intentando ocultar su embarazo.

El actor de 44 años, que también actúa junto a Harry Hamlin y Alyssa Jirrels, dijo: “Alex tenía un gran secreto. Alex estaba en casa con su secreto todas las noches”.

Alexandra anunció su embarazo a principios del mes de junio, cuando ya está en su sexto mes de gestación.