Oprah Winfrey tiene 70 años, pero no se considera vieja

Oprah Winfrey, magnate de los medios de comunicación de 70 años, ha visto un cambio de actitud en otras personas desde que entraron en la sesentena, pero ella misma no considera su avanzada edad.

Al hablar con su amiga Gayle King y Melinda Gates en el podcast de la filántropa, ‘Moments That Makes Us’, Oprah dijo: “Nunca me refiero a mí misma como vieja y oigo a mucha gente decir eso. Ni siquiera pienso en mí misma de ese modo. Me llamó la atención el número 60. Me di cuenta de que cuando me presentaban, incluso en Internet o en un periódico, y decían ‘Oprah Winfrey, 60 años’, la gente decía: ‘Vaya, tienes 60 años’. Noté la diferencia en la forma en que la gente me percibía a los 60... empezaron a llamarme ‘Señora’ o ‘Tía’. También me di cuenta de que lo de tía es muy cultural. Si vas a otros países donde se respeta la edad, se considera un honor”.

La presentadora animó a la gente a aceptar los cambios que conlleva hacerse mayor, mientras que Gayle hizo hincapié en la importancia de asumir riesgos y pensar en positivo.

Cuando Melinda le pidió un consejo para las mujeres que se acercan a los 40, 50 y 60 años, Gayle, de 69 años, dijo: “Siempre puedes hacerlo mejor, siempre puedes ser mejor. Incluso hoy, sentada aquí, la gente me dice: ‘Gayle, quiero ser como tú’, y yo les digo: ‘De verdad que no. Quieres ser lo mejor que puedes’. Siempre pienso que la transición puede ser algo realmente bueno. Creo en asumir riesgos -no en asumir riesgos tontos-, pero creo en apostar por mí misma y si no funciona es cosa mía y no pasa nada”.

Oprah añadió: “Una de las mayores lecciones que he aprendido es que el cambio está ahí para hacerte evolucionar. Vivo en un lugar rodeado de árboles... Veo cómo las cosas cambian y evolucionan y se hacen mejores y más fuertes. Lo que sé es que, si estás prestando atención a tu vida, esa vida solo mejora porque todo lo que aparece lo hace para expandirte, para abrirte, para ayudarte a crecer hacia lo que sea que el siguiente nivel tenga ahí para ti”.