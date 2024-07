Nicole Scherzinger vivió un torbellino con las Pussycat Dolls.

La cantante, de 46 años, es una de las integrantes del grupo de chicas que lidera las listas de éxitos, y ha reconocido que “pasaron muchas cosas muy rápido para las Dolls”.

En declaraciones a Us Weekly, Nicole dijo: “Fue un torbellino. Es una locura. Pasaron tantas cosas tan rápido para las Dolls”.

El grupo se reunió de hecho en 2019, y Nicole ahora mira su regreso con buenos recuerdos.

La creadora de ‘When I Grow Up’ dijo: “Estoy muy orgullosa de cuando volvimos a juntarnos. Ocurrió la pandemia y no pudimos salir de gira, pero volvimos a juntarnos para lanzar nuestra canción ‘React’ y actuamos en ‘The X Factor’, y me sentí orgullosa de ello. Hacía como diez años que no estábamos juntas, y nos reunimos durante una semana y nos subimos al escenario”.