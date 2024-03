Al Pacino se disculpa por ‘arruinar’ el cierre de los Óscar

“Tengo que ver el sobre. Y lo haré. Aquí viene. Y mis ojos ven a Oppenheimer!”, de esta manera Al Pacino reveló anoche el nombre del film ganador a mejor película del año en la entrega de Premio Óscar 2024.

Nada malo, si se toma en cuenta que era la gran favorita para ganar, lo que al parecer no le gustó mucho a la audiencia y a los puristas de las galas de premiación es que no les gustó que Al Pacino no mencionara antes los nombres de las demás películas nominadas, como es ya una tradición en este tipo de eventos, como tributo y también para elevar la tensión antes de la esperada revelación final.

El veterano actor, mundialmente conocido por sus actuaciones en El Padrino y Cara Cortada, ante la ola de críticas que ha recibido en redes sociales y medios de espectáculos, decidió en emitir un comunicado explicando lo ocurrido y expresando sus profundas disculpas.

“Hay cierta controversia sobre el hecho de que no mencioné cada película por su nombre anoche antes de anunciar el premio a la mejor película. Quiero dejar claro que no fue mi intención omitirlas, sino que fue una elección de los productores de no repetirlas, ya que fueron destacadas individualmente a lo largo de la ceremonia. Fue un honor ser parte de la noche y elegí seguir la forma en que deseaban que se presentara este premio”.

”Entiendo que ser nominado es un hito importante en la vida de alguien y no ser reconocido completamente es ofensivo y doloroso. Lo digo como alguien que se identifica profundamente con cineastas, actores y productores, así que empaticé profundamente con aquellos que se sintieron menospreciados por este descuido, y es por eso que sentí necesario hacer esta declaración”.

Por otra, parte Molly McNearney, la productora de la gala, confirmó a Variety lo expresado por el actor y que él simplemente siguió el guión:

“Para cuando llegas al final del espectáculo, has visto todos los paquetes de clips de las 10 mejores películas. La gente simplemente quiere saber quién gana y ya, está bastante lista para que termine el espectáculo.”

”Al menos eso es lo que anticipamos. Por lo tanto, no le proporcionamos (a Al Pacino) un paquete de clips. No le dimos nominaciones para leer. Me disculpo si nuestra decisión de no hacerlo leer todas esas nominaciones lo puso en una situación difícil.”

De esta manera la productora lamentó que Al Pacino recibiera tantos reclamos sin tener ninguna culpa de lo sucedido.