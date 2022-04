Al Pacino encuentra el amor en productora 53 años menor que él

El actor Al Pacino, de 81 años, encontró el amor en la productora de cine Noor Alfallah, de 28 años.

De acuerdo con medios como Page Six, la estrella de Hollywood comenzó a salir con Alfallah durante la pandemia y ahora han sido vistos cenando en restaurantes de Los Ángeles.

La productora mantuvo también un romance en 2017 con el rockero Mick Jagger, quien entonces tenía 74 años, pero terminaron tras un año de relación. Luego, en 2018, Alfallah, conquistó el corazón del millonario filantropista Nicolas Berggruen, de 60 años, cuyo romance concluyó justo días antes de que se le empezar a ver con Pacino.

Los 53 años de diferencia entre el actor y la productora no son un problema, según una fuente consultada por Page Six.La revista Hola publicó hace tiempo declaraciones de ella sobre su relación con Jagger. ”Nuestras edades no me importan. El corazón no sabe de lo que ve, sólo sabe lo que siente. Fue mi primera relación seria, fue una época feliz para mí”, dijo Alfallah en ese tiempo.

Ella ostenta el cargo de vicepresidenta de Lynda Obst Productions, una casa realizadora que enfatiza su labor en producciones encabezadas por mujeres. Entre ellas ha producido Cómo Perder a un Hombre en 10 Días.Creció en Beverly Hills y estudió en la Escuela de Cine la UCLA. Es la mayor de cuatro hermanos, hijos de padre kuwaití y madre estadounidense.