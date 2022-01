Grettell Valdez, quien la semana pasada fue sometida a una operación de su dedo pulgar derecho por una verruga cancerosa, aclara que no se trató de amputación de la extremidad.

A través de su canal de YouTube, la actriz de 45 años detalló cómo fue el proceso quirúrgico y el tratamiento que deberá seguir.

“Ahí les va, ni me amputaron el dedo, ni nada, me cortaron la cuarta parte de la uña. Sí me cortaron toda la parte de atrás, ya no tengo huella, me quitaron toda la parte de atrás, igual que hace cinco años (que ya había padecido el mismo problema).

“Pero como tengo al mejor cirujano del mundo, jaló de mi dedo piel y logró cerrar, entonces quedó un dedo magnifico, aunque flaco”, relató Valdez, quien se deja ver durante el video con su pulgar vendado.

Mencionó que dentro de unos días tendrá que someterse a una radiación, con el fin de quitar cualquier molécula que haya quedado y luego tendrá también quimioterapias localizadas.