Aracely Arámbula ahora sí parece que está en “Pueblo chico, infierno grande”, como en la telenovela que participó en 1997, luego de que este fin de semana protagonizara tremendo zafarrancho con la prensa, en Los Ángeles, con tal de que no captaran imágenes de uno de sus hijos, producto de su relación con Luis Miguel.

Pues ahora no sólo se le acusa de haber agredido a una reportera, también de haber tomado un celular sin autorización.

“Yo no entendía el por qué la señora no quería hablar, cuando ella ya salió, nosotros nos acercamos, y vimos a Aracely y que estaban sus hijos, pero nunca pensé que eran los niños, y le digo al camarógrafo ‘mira, son los hijos de Luis Miguel, y ya entendí’, en eso viene Aracely muy nerviosa, me dijo ‘¿de dónde son ustedes?, ¿de dónde vienen?, ¿quieren hablar?, ¿qué pasó?’, y ella le dice al camarógrafo ‘¿qué quieres?, ¿qué grabaste?, ¿qué grabaste con el celular?’, y en eso llega su guarura, vino y le arrebató el celular y empezó a meterse a su bandeja de videos y le empezó a borrar todos los videos que él había grabado”, señaló la comunicadora Nelssie Carrillo.

“Eso se llama robo, y ella está diciendo ‘no, es que no quería que me grabaran las chanclas’, y no, ella estaba muy al pendiente de que no se les haya grabado la cara o algún tipo de video a sus hijos, ese es el problema con ella”.