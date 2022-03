Josh Peck, ex estrella de Nickelodeon, confesó que tras su pérdida de peso tuvo una fuerte adicción a las drogas y el alcohol.

“Quedó claro que una vez que perdí el peso, tenía la misma cabeza en un cuerpo nuevo. Descubrí las drogas y el alcohol y ese se convirtió en mi próximo capítulo. Usé comida y drogas para adormecer mis sentimientos”, dijo Peck a People.

El actor, de 35 años, reveló que llegó a pesar casi 130 kilos y al perderlo su única escapatoria para olvidar sus inseguridades de la infancia fue el uso de drogas.

“Tenía esta ilusión de volverme más seguro y atractivo. Estaba tratando de silenciar esa voz que me despertaba todas las mañanas y me decía que no era suficiente”, compartió.

Sus adicciones le crearon una reputación en Hollywood de ser una persona inestable y errática, lo que casi hace que pierda su carrera.