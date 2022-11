El ganador del cuarto lugar del reality show mexicano “La Academia”, Dennis Arana causó impacto tras revelar todo lo difícil que vivió durante su participación en dicho programa de televisión.

De acuerdo al guatemalteco, la producción del concurso que se transmite por TV Azteca lo obligó a revelar sus preferencias sexuales, situación que le causó mucho conflicto emocional.

”Cuando a mi me sacan del clóset de una forma obligado y no por mi decisión yo iba a abandonar ese día el proyecto, yo dije me voy de aquí, no quiero estar en un lugar donde les importe más el reality show que un ser humano”, dijo el artista.

Aseguró que decidió continuar para representar a miles de jóvenes que se sienten excluidos por su sexualidad.

Dennis también expresó que agradece lo sucedido ya que “a una masa chiquita le cambió la perspectiva de los seres humanos que tienen diferentes orientaciones sexuales.

Las declaraciones fueron dadas en el podcast de BackFocus, donde también hablo de su carrera musical.