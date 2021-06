¡De nuevo en problemas! Expareja del payasito “Chuponcito” lo denuncia por acoso

Ciudad de México.

José Alberto Flores, mejor conocido como “Chuponcito”, enfrenta una serie de acusaciones por parte de su ex pareja Bárbara Estrada.

La mujer demandó al payasito por acoso, ya que la ha amenazado con divulgar material sexual que tiene de ella.

Según entrevistas que Estrada concedió a los programas Sale el Sol y Chisme No Like, el humorista también le ofreció dinero para que le mandara un video donde apareciera teniendo sexo ¡con su padre! y con su actual novio.

“Sufrí muchísimo acoso, quiero decirlo. Me pedía videos íntimos con mi pareja. Él me ofrecía dinero y la última vez me dijo que si me acostaba con mi papá me daba 20 mil pesos. No es un ángel como la gente lo ve".

“Solamente quiero que se haga justicia y que se le borre la cara de cínico que tiene. Él dice mucho que es cristiano y realmente pues no. Recibí daño psicológico. Estoy tomando antidepresivos por lo mismo de esta situación. Me tuve que cambiar de casa porque sí me sentía muy acosada”, dijo.

El abogado de Bárbara, Manuel Valadez, agregó que ya presentaron la demanda a la Fiscalía de Delitos Sexuales.

Esta no es la primera denuncia contra “Chuponcito”, hace unos meses su ex mánager, Karla Oaxaca, lo acusó de presionarla para tener relaciones sexuales.