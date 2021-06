FOTOS: Así quedó el brazo de Lupillo Rivera tras borrar el tatuaje de Belinda

Ciudad de México.

Lupillo Rivera por fin se tapó el tatuaje de la cara de Belinda que se hizo hace algunos años cuando, supuestamente tuvieron una relación sentimental.

Como se sabe, la popular cantante de pop se acaba de comprometer en matrimonio con el representante del regional mexicano Christian Nodal, quien apela tambien a los tatuajes para dar fe de su amor por la susodicha.

Fue “El Toro del Corrido” quien subió un video mostrando cómo el tatuador Tanke Rules, ubicado en Jalisco, le rayó, literal el bícep para desaparecer a la intérprete.

“A mí me atría taparle el tatuaje, porque yo seguía el chisme, pero no le cobré nada, porque me iba a atraer más seguidores, ese es el pago. Yo le había dicho que una catrina quedaba en el diseño, pero él prefirió hacer un blackout”, comentó el artista en entrevista con Ventaneando.

El tatuador Tanke Rules fue el encargado de borrar el famoso tatuaje de Lupillo.

Por otro lado, en un video publicado en sus redes sociales, Lupillo explicó la razón por la que había decidido retirarse el tatuaje. De acuerdo con el hermano de Jenni Rivera, su decisión fue para darle su lugar a su prometida Giselle Soto.

"Esto lo estoy haciendo para darte tu lugar, como mujer", se escucha decir a Lupillo en una parte del clip.

Tras eliminar todo rastro del tatuaje de Belinda, Lupillo Rivera ha recibido burlas y comentarios negativos en redes sociales.

El artista ha respondido algunos de los comentarios de sus seguidores, y entre ellos destaca uno en el que le dice a una fan que Belinda “Ya pasó por aquí”, algo que no ha caído nada bien a los usuarios de Instagram.

“Ay, sr. Lupillo, no sé por qué pero siento que lo hace nomás de ardor porque se va a casar doña sapito”, escribió un usuario.

“Nombre... ya pasó por aquí”, respondió el intérprete.