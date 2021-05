Nueva figura de cera de Ariana Grande es alucinantemente perfecta

Estados Unidos.

Ariana Grande ha sido inmortalizada en el popular museo Madame Tussauds con una figura de cera que es alusinantemente perfecta.



Madame Tussauds Hollywood presentó la nueva figura de cera de la cantante durante una fiesta en la azotea del ático en el Hotel Roosevelt, brindando a los fanáticos la experiencia de tomarse selfies con la estrella.



"¿Lo quieres? Lo conseguimos. Ariana Grande ha llegado a Madame Tussauds Hollywood", tituló el popular museo de cera su anuncio, un guiño a la exitosa canción de Grande, 7 Rings", anunciaron representantes del museo.

La figura de cera está vestida con un Oasis de encaje negro de dos piezas y tacones de plataforma brillantes, combinados con una chaqueta de plumas de gran tamaño que cubre sus hombros, inspirada en el atuendo que usó Grande en el video musical "Rule the World" junto al rapero 2 Chainz.

La figura también está posada en un conjunto de temática rosa que recuerda su video musical "7 Rings" con una pirámide de copas de champán.

La figura de cera de la estrella del pop hace que los fanáticos lo miren dos veces, incluyendo detalles desde sus hoyuelos hasta sus tatuajes en los dedos.

Los visitantes pueden visitar la figura de cera de tamaño natural de Grande en la sala de la lista A junto con otras estrellas en el museo de Hollywood Boulevard.



Pero esta no es la primera figura de cera de la joven de 27 años. En 2019, Madame Tussauds London reveló su figura de cera de edición limitada de la cantante de "Positions", diciendo que marcaron su look característico.



La cantante aún no ha comentado públicamente sobre la nueva figura de cera.