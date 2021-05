Bárbara de Regil es "cancelada" por darle tremendo cabezazo a su mamá

México.

Bárbara de Regil vuelve a causar polémica luego de que compartiera un video en el que aparece dando un fuerte golpe en la cabeza a su mamá, motivo por el cual varios dejaron de seguirla en sus redes sociales.

Usuarios en redes sociales la criticaron y tacharon el acto “una falta de respeto” hacia su progenitora.

El video fue compartido por la intérprete de Rosario Tijeras en una de las historias de Instagram. En las imágenes se ve que están a punto de tomarse una fotografía, sin embargo la actriz aprovecha el momento para darle un cabezazo. Su madre se nota notoriamente adolorida y le reclama a su hija; y ella le contesta: “tú me diste primero”.

Luego de que los señalamientos en su contra aumentaron, la influencer aclaró que así es su relación con su madre y mencionó que siempre se han llevado "pesado".

"Oigan no quiero que se estresen por el tema de mi mamá. Mi mamá y yo nos llevamos así desde siempre, somos mejores amigas. Y nos llevamos mutuamente muy pesado", dijo la actriz al inicio del video que compartió en sus historias.

Regil aseguró que incluso su mamá le revienta huevos en la cabeza y le hace bromas cuando se está bañando. La influencer también pidió a sus seguidores no tomarse personal lo que sucedido; Sin embargo, la siguen cancelando en redes sociales.

"Ella llega y me revienta un huevo en la cabeza o me estoy bañando y me avienta harina, o nos embarramos pastel en la cara, y yo también. No se lo tomen personal porque no es con ustedes, yo comparto con mucho cariño momentos de mi vida. No para que ustedes se estresen y lo tomen personal, al contrario lo comparto porque quiero y porque ustedes son mi familia también y listo, las amo", dijo.