"El Burro" Van Rankin revela cómo se escribió realmente la canción "Hasta que me olvides" de Luis Miguel

México.

El conductor y actor Jorge "El Burro" Van Rankin hizo una serie de revelaciones sobre la veracidad de Luis Miguel, la serie de Netflix. "Está mal contada", aseguró a medios de comunicación.



Van Rankin y "El sol de México" fueron muy amigos durante unos diez años en su adolescencia; sin embargo, una broma radial del polémico conductor hacia Luismi hizo que la relación se terminara.



"Compartimos muchas cosas juntos, fuimos muy cercanos. Así que yo conozco muy bien lo que se narra en la primera temporada de la serie. Para empezar yo no fui a la boda de Yuri. Tampoco Alejandro Iñárritu (productor de cine) le quitó la novia a Luis Miguel, fue al revés".

"Además a Roberto Palazuelos nunca lo vi con Luismi. En esta segunda temporada hacen ver que el hermano del papá tuvo que ver en la 'muerte' de la mamá. Yo lo conocí y era un gordito a toda m@dr# que cocinaba delicioso, no creo que tenga nada que ver".



También comentó cómo se escribió la canción "Hasta que me olvides". "Eso nadie me lo puede contar... Nos sentamos en las escaleras de la casa de Jaime Camil en Acapulco y Juan Luis Guerra la escribió en una servilleta. Recuerdo que le dije 'P^ta es una joya'. Así que está muy mal contada esa versión".

Sobre el presunto asesinato de la mamá de Luis Miguel expresó que no sabe nada al respecto, pero que si supiera ya lo hubiera dicho, pues es una persona muy transparente.



"A la mamá la vi dos veces, una señora encantadora que cocinaba delicioso. Pero, no sé si la mataron o qué pasó con ella. Andrés García me dijo en una entrevista que Luis Rey (papá de Luis Miguel) lo llamó en una ocasión para decirle 'vente para acá cabr^%n que esta c@br)na ya va a ver' al parecer tuvieron una discusión muy fuerte y Andrés le dijo que en cosas turbias no se metía".



En la segunda temporada también se menciona que Paty Manterola mantuvo un romance con el sol; sin embargo, Van Rankin dice que jamás los vio juntos.

Cuando se estrenó la primera temporada de la serie de Luis Miguel, la producción se contactó con "El Burro" para que asistiera a una reunión con "El sol de México" y tras muchos años de no hablarse ocurrió el encuentro entre los famosos.





Concluyó que cuando Aracely Arámbula estuvo con Luis Miguel ya no eran amigos, pero que considera que si no ha cumplido con la manutención de sus hijos, está bien que la actriz lo haya demandado.



"Él es un hombre muy reservado y que no cuenta las cosas. Es su manera de ser. Lo respeto, pero no comparto su manera de pensar".