Paty Navidad rompe el silencio tras ser suspendida en Twitter: "La mentira no se censura, solo la verdad"

Ciudad de México.

La actriz mexicana Paty Navidad rompió el silencio luego de que la red social Twitter suspendiera su cuenta.

Al acceder al perfil de la también cantante, se puede leer "Cuenta suspendida: Twitter suspende las cuentas que violan las reglas de Twitter".

“¡LA MENTIRA NO SE CENSURA, SÓLO LA VERDAD SUFRE DE CENSURA Y NO SE DEBERÍA FESTEJAR!. La Censura viene fuerte y en contra de todos los que no obedezcan o traten de pensar por si mismos, los que hoy están felices por el recorte de derechos y libertades de algunos de nosotros, mañana llorarán por los mismos motivos y quizá lo padezcan de peor manera. Lo que se aproxima para el mundo es una hecatombe en contra de la humanidad, una dictadura tiránica y cruel por medio de la tecnología y digitalización”, dijo Paty Navidad en su cuenta de Instagram.

Incluso, y como si fuera vidente, Navidad aseguró que no tenía miedo ante la cancelación de sus redes sociales, pues eso no la hará cambiar su forma de pensar.

"No me da miedo que me cancelen las cuentas porque sabemos quiénes las manejan. Sí, van a seguir viendo publicaciones de este tipo".

“Nos están queriendo robar hasta el oxígeno para vendérnoslo en tanques ... No tengan miedo a pensar y cuestionar. ¡DESPIERTEN! ¡VIVA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA DIVERSIDAD DE PENSAMIENTO! ¡DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS, LIBERTADES Y DIGNIDAD HUMANA! ¡DIOS LOS COLME DE LUZ Y BENDICIONES!”, agregó la intérprete mexicana.

Desde hace varios meses, la actriz ha generado controversia por su descontento sobre las vacunas contra el coronavirus; asimismo, ha mostrado su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.