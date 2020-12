Exnovia de Chris Evans está esperando su primer hijo

Estados Unidos.

La actriz Jenny Slate, exnovia del actor Chris Evans, ha estado muy ocupada estos últimos meses preparándose para un momento muy emocionante: el nacimiento de su primer hijo con su pareja Ben Shattuck, con quien se comprometió en septiembre del año pasado.

La futura mamá ha desvelado que está embarazada en la entrevista que ha concedido por videollamada en el 'late night' de Seth Meyers y ha dado explicado incluso cuándo concibió a su retoño.

"Déjame que te cuente una historia. La primera noche del confinamiento, organizamos una velada muy especial y romántica con mi prometido. Y después me dediqué a hacer lo mismo que el resto del mundo: me encerré en casa y me dediqué a hornear un montón de pan. Pero he de decir que creo que he comido demasiado", explicó la actriz antes de ponerse de pie y mostrar su abultada barriga ante la cámara.

La perspectiva de dar la bienvenida a su primer retoño le ha ayudado a sobrellevar los últimos meses a pesar de que se sienta "muy diferente" y haya tenido que lidiar con las incomodidades propias de su estado al mismo tiempo que con la actual pandemia.

"Ha sido muy bonito contar con algo tan increíblemente positivo durante una época que ha resultado tan triste y dura. Ha sido como tener un bonito secreto, y básicamente me he dedicado a descansar y a hacer solo lo que me apeteciera, sin preocuparme por ver a otras personas o ponerme pantalones. Hace meses que no me los pongo", ha bromeado.