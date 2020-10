Alejandra Guzmán demandó a esposo de Ninel Conde

Ciudad de México.

Alejandra Guzmán habló de la demanda que tiene contra el ahora esposo de Ninel Conde, Larry Ramos.

Durante un encuentro con varios medios de comunicación, la cantante compartió qué ha pasado con el fraude que este hombre le hizo hace un tiempo, cuando era novio de su hija Frida Sofía.

"No puedo hablar legalmente por la gran demanda que tengo, el abogado me da mucha confianza, es muy buen abogado, y espero que todo esto llegue a un final feliz", explicó.

Pero después, la intérprete de "La Reina de Corazones" ya no quiso dar más detalles sobre el asunto legal.

"Mira, no puedo hablar de esto por mi demanda legal, espero que lo entiendan porque yo estoy haciendo las cosas como debe de ser, llevamos tiempo en esto, pero yo creo mucho en una ley divina, y siempre he trabajado, siempre he sacado lo mejor de mí en los escenarios", dijo.

Ante la insistencia, Guzmán decidió hablar sobre el próximo proyecto actoral en el que estará.

Justo el día de la boda con Ninel, se dio a conocer que Larry tenía que cubrir una multa de 3 mil dólares que le asigno el juez porque no asistió a 3 audiencias consecutivas.