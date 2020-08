Hijo de Camilo Sesto reaparece en Instagram y preocupa por su salud

Redacción.

Camilo Blanes, hijo del fallecido cantante Camilo Sesto, encendió las alarmas después de transmitir un video en su cuenta personal de Instagram, en el que actuaba de una forma muy extraña e incoherente.

¿Ebrio?

En las imágenes, transmitidas en directo en su perfil el pasado viernes, "Camilín", hijo de Sesto aparece en supuesto estado de ebriedad, arrastrando las palabras y con la mirada perdida.

Durante un momento de la grabación, el hijo del recordado intérprete español explica que va a fumarse un cigarro, y poco después, come pasta con las manos.



El video viral preocupo a los contactos, amigos y familiares del joven español.

"Se me oye ped*, pero no estoy tan mal... Me estoy tomando una gran copa a su favor", dice el también músico."A huev* hijos de la chin**da, pues ¿qué paso?, ¿dónde estamos? Los pondré en stand by [en espera] mientras me hago un cigarro", expresaba "Camilín".

El español de 36 años de edad, trató de tranquilizar a sus seguidores al explicar que "se encuentra bien" y que el polémico video sólo fue fruto de un "momento de ocio y entretenimiento".

Aunque "Camilín", insiste en que no padece problemas de adicciones o bebidas, su círculo más cercano no está de acuerdo, y creen que su situación ha empeorado desde que falleció su padre Camilo Sesto.

De acuerdo a varios portales de espectáculos, su madre Lourdes Ornelas y sus amigos son los que se encuentran extremadamente preocupados por la salud de Camilín.