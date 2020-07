Elizabeth Gutiérrez ya no piensa en casarse con William Levy

Miami, EUA.

Los actores William Levy y Elizabeth Gutiérrez forman una de las parejas más longevas del mundo del entretenimiento latino, pero casarse sigue sin entrar en sus planes.



En un principio, la protagonista de 'Corazón Salvaje' y 'El rostro de Analía' sí deseaba pasar por el altar con el padre de sus dos hijos y le presionaba para que él tomara una decisión al respecto, aunque con el paso del tiempo acabó renunciando a esa idea.



"Antes, sí quería, y sí estaba como: 'De acuerdo, ¿cuándo nos vamos a casar?'. Pero ya ni lo pienso", ha reconocido Elizabeth en la entrevista que ha concedido al programa 'El Break de las 7' de Univisión.



Su cambio de mentalidad se debió en gran parte a la llegada al mundo de sus retoños, Christopher y Kailey, que son el único vínculo que necesita para sentirse unida al guapo cubano de por vida.

"Ya me siento casada, la verdad. Creo que el compromiso más grande es una familia, mucho más que un matrimonio", ha insistido acerca de su historia de amor, que no se desarrolló como ella esperaba, pero que no cambiaría por nada del mundo.



"Nunca pensé que iba a ser así, pero imagínate... fue al revés. Así se dieron las cosas y no pasa nada. De verdad que ya no es tan importante como en algún momento lo fue", ha concluido.



William y Elizabeth se conocieron en 2003 mientras participaban en el concurso 'Protagonistas de novela' y, en cuanto abandonaron el programa, volvieron a reunirse en Miami para convertir el flirteo que habían protagonizado frente a las cámaras en algo mucho más serio.





El hecho de que nunca hayan celebrado una boda ha dado pie a todo tipo de rumores de crisis.

Sin embargo, su única ruptura confirmada se produjo en 2010 y no duró demasiado. Dos años después anunciaban su reconciliación y desde entonces son la viva imagen de la felicidad, como puede comprobarse con tan solo echar un vistazo a sus respectivos perfiles de Instagram.