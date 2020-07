Revelan escena de celos de Beyoncé y Jay-Z

Estados Unidos.

Aunque el rapero Bun B colaboró en el sencillo 'Check On It' de Beyoncé junto a Slim Thug allá por 2005, no pudo estar presente mientras se grababa el videoclip de la canción porque Jay Z, que por aquel entonces aún no estaba casado con la cantante, había vetado a todos los hombres del set de rodaje.

En realidad, no hubo ningún problema hasta que el ahora marido de la artista llamó por teléfono a uno de sus asistentes y se enteró de que Beyoncé iba a bailar sobre una silla con un escueto vestido, a la vista de todos los presentes.

"Justo después, alguien se acercó a nosotros y nos mandaron de vuelta a nuestros camerinos. Nos dejaron claro que tendríamos que quedarnos allí hasta que llegara nuestro turno. No se nos permitió seguir viendo bailar a Beyoncé", ha afirmado Bun, cuyo verdadero nombre es Bernard Freeman, en una entrevista al podcast 'The Nostalgia Mixtape'.

Si bien es cierto que todas las miradas estaban puestas en la antigua líder de Destiny's Child, nadie se comportó de manera inapropiada: "Queenie, mi esposa, también estaba allí, así que no es como si estuviera babeando detrás de otra mujer", ha afirmado para dejar claro que solo se sentía fascinado al ver una leyenda viva en acción.

Al final de la jornada la propia Beyoncé se le acercó para disculparse por lo que había sucedido, ya que era consciente de que Jay Z se había mostrado demasiado 'protector'.

"Nos dijo: 'Siento mucho que tuvieran que marcharse de la habitación, pero Jay no se sentía cómodo'. Le explicamos que no pasaba nada, que lo comprendíamos y que nos alegrábamos mucho de estar allí", ha concluido.

