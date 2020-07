Megan Thee Stallion fue tiroteada en una fiesta de Kylie Jenner

Estados Unidos.

La rapera Megan Thee Stallion, autora del éxito "Savage", aseguró este miércoles que recibió disparos en el pie durante un tiroteo en las colinas de Hollywood (Hollywood Hills) tras asistir a una fiesta organizada por Kylie Jenner.

Según ha explicado en Instagram, esa noche sufrió varias heridas de bala durante un atentado contra su persona que tenía como único objetivo "herirla".

"No me arrestaron, los agentes de policía me llevaron al hospital donde me sometí a cirugía para que retiraran los casquillos de bala", ha aclarado en un comunicado.

Afortunadamente, se espera que la artista se recupere por completo y esta traumática experiencia ha acabado siendo una lección muy útil que ha servido para "abrirle los ojos" y que se dé cuenta de que debe "proteger" mejor su "energía".

Sin embargo, según apunta el diario Los Ángeles Times, el registro de la Policía de Los Ángeles no menciona que la artista fuera alcanzada por disparos ni que ella denunciara ese hecho y se refiere a una lesión en el pie durante el incidente.

Al parecer, lo agentes obligaron a Thee Stallion a salir de un auto para arrestar a su acompañante, el rapero Tory Lanez, por posesión de oculta de armas, algo prohibido por las leyes de California.

Un vídeo filtrado por el medio TMZ muestra a la rapera saliendo de un vehículo con un goteo de sangre brotando desde su pie.

La cantante, cuyo remix de "savage" junto a Beyoncé es una de las canciones más escuchadas del año, no identificó al supuesto atacante ni dios más detalles del enfrentamiento que derivó en el arresto.

El incidente habría ocurrido tras una fiesta organizada por Kylie Jenner en la piscina de su mansión. Antes, Thee Stallion y Lanez compartieron un vídeo en el que aparecen con Jenner en el que se escucha a alguien pedir que bajen la música por llega la policía.

El acompañante de The Stallion, el rapero Tory Lanez fue arrestado junto a varias personas más por posesión ilegal de un arma de fuego y puesto en libertad bajo fianza ese mismo día.