Gigi Hadid muestra su embarazo por primera vez en Instagram

La modelo Gigi Hadid ha realizado un directo de Instagram este miércoles en el que ha aprovechado para mostrar por primera vez su barriguita de embarazada.

De esta forma, ha querido acabar con los rumores acerca de sus supuestos esfuerzos para ocultar su embarazo, que han venido circulando desde que se confirmó que estaba esperando su primer hijo junto a su pareja Zayn Malik.

Por ahora, su estado no resulta evidente a primera vista a no ser que se ponga de perfil y lleve ropa ajustada, según ha aclarado en el mencionado vídeo.

"La gente decía que no se notaba mi barriga en mi último directo, y eso es porque, de frente, sigo igual que siempre", ha explicado con paciencia.

La joven ha agradecido el cariño de sus fans y se ha disculpado indirectamente por haber desaparecido tanto de la vida pública como de la esfera virtual durante los últimos meses.

"Me estoy tomando mi tiempo a la hora de compartir mi embarazo", se ha justificado.

Hace unas semanas Gigi reaccionó de muy mala manera a un comentario de la revista Vogue en el marco de la entrevista que les había concedido durante el confinamiento, que se estaba promocionando en las redes sociales con el tuit: "Gigi revela cómo está ocultando su embarazo".

"¿Ocultando? Solo dije que con un mono ancho puesto, mi aspecto de frente y de perfil es muy diferente, no que lo hubiera hecho a propósito, o que estuviese tratando de disimular algo. Me sentiré muy feliz y orgullosa de ofrecer 'más información' en cuanto me de la gana, gracias", contraatacó ella en Twitter para insistir en que, por el momento, prefería compartir una etapa tan especial solo con sus amigos y su familia.