Gigi Hadid confirma su embarazo con Zayn Malik

La modelo Gigi Hadid y la cantante Zayn Malik confirmaron los rumores de un embarazo, que iniciaron a principios de esta semana.

Desde que se desató la especulación la pareja había guardado silencio al respecto, hasta el jueves por la noche, cuando Hadid apareció en "Late Night with Jimmy Fallon" y confirmó que está esperando a su primer hijo junto al ex One Direction.

"Muchas gracias por hacer nuestro programa, y ​​debo felicitarles su bebé en camino. Esta es la mejor noticia", le dijo Fallon en una parte de la entrevista.

"Muchas gracias. Obviamente, desearíamos haberlo anunciado en nuestros propios términos, pero estamos muy emocionados y felices por los buenos deseos y el apoyo de todos", respondió Hadid.

Anteriormente había sido la madre de Gigi, Yolanda Hadid, quien dio la noticia de que sería abuela en una entrevista con el programa holandés RTL Boulevard.

"Por supuesto que estamos muy emocionados. Estoy emocionada de convertirme en una oma (abuela en holandés) en septiembre, especialmente desde que perdí a mi madre tan recientemente", dijo la ex modelo y también madre de la maniquí Bella Hadid.

Gigi Hadid y Zayn Malik han estado saliendo de forma intermitente desde 2015, en 2019 rompieron a mediados del año, pero se reconciliaron cerca de las fechas de Navidad.

Ahora la modelo, de 25 años, y el cantante, de 27, tendrán a su primer hijo juntos, que, según TMZ, sería una niña.

