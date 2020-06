“Yo escuché la voz de Dios”, Yuri estuvo a punto de suicidarse, pero su Salvador la detuvo

México.

Yuri compartió con su público cómo tuvo pensamientos suicidas e incluso estuvo a punto de quitarse la vida en uno de los mejores momentos de su carrera.

En entrevistas con Despierta América (Univision), la intérprete de “Maldita primavera” explicó que, pese a que contaba con fama internacional y el dinero que quería, sentía que no era feliz; la estrella cayó en un vacío emocional y llegó a escuchar voces que le incitaban a hacerse daño, pero para su fortuna una experiencia espiritual terminó salvándola.

“Escuché primeramente una voz, una voz que cuando yo la escuché sentí miedo, pero ahí estaba, no la quería escuchar, pero ahí estaba, que me decía 'quítate la vida'”, contó la rubia.

“'Mira, eres muy bonita, tienes mucho dinero, eres muy famosa, pero mira, vives en tu mansión sola, nadie te quiere. es mejor que te vayas, que te quites la vida, porque eso te va a hacer más feliz, te va a dar paz porque no tienes familia, tus papás no están, estás sola, los hombres no te quieren como persona, te quieren como mujer, para la cama’”, agregó.

Yuri contó que estaba decidida a quitarse la vida, pero mientras se precipitaba hacía un fatal destino escuchó una voz que la detuvo.

“Agarré así un camino para tirarme de un balcón de la casa. Cuando yo iba corriendo al ventanal, que fueron fracciones de segundo, un minuto no me hubiera dado tiempo, escucho una voz que me dice: ‘No lo hagas, yo la quito y yo doy la vida, si tú te quitas la vida no vas a estar conmigo, no vas a tener paz'”, expresó.

“Yo escuché la voz de Dios, así, audible, cuando yo me quería suicidar”, aseguró.

Yuri profesa el cristianismo desde finales de la década de 1990, inclusó llegó a lanzar temas cristianos.

Durante la entrevista Yuri también habló de su relación con Luis Miguel, señalando que aunque se llevaron muy bien, nunca tuvo química amorosa con el "Sol de México".

“Luis Miguel es un gran compañero, gran amigo. Yo le tengo un cariño muy especial porque siempre me escuchaba cuando yo me sentía muy sola y cuando él también se sentía solo nos juntábamos como amigos, nunca fuimos pareja, como que no hubo química como pareja, y él era guapísimo, estaba en su apogeo. Nunca pudimos ser novios”, compartió.