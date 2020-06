Julián Gil huyó de México por amenazas de Marjorie de Sousa

México.

Después de varios meses en silencio el actor Julián Gil habló nuevamente de la batalla legal con su expareja Marjorie de Sousa, debido a la custodia y manutención de su único hijo en común Matías Gregorio Gil de Sousa.

A través de un video publicado en Instagram, el actor denunció con indignación como la venezolana está intentando quitarle la patria potestad, un derecho primordial de él y su hijo, sin ninguna razón de peso.

“No puedo entender la desfachatez, descaro, la falta de moral y falta de amor hacia Matías (…) Quiero que me diga cuáles son las razones por las que no puedo compartir o tener una vida saludable con mi hijo”, dijo Gil.

En el clip el intérprete también señaló que, debido al nivel de corrupción en el sistema legal de México, es muy probable que Marjorie consiga lo que desea y terminé evitando que tenga contacto con su hijo.

Gil también denunció que la venezolana es una amenaza para su vida, lo que hizo que decidiera huir de México, el país donde desarrolló su carrera como actor.

“Tengo una grabación de una reunión que hubo donde a mí se me amenazó de que si yo peleaba la patria potestad yo me atenía a las consecuencias, porque la señora tenía unos padrinos y mucho poder. ¿Por qué me fui de México? Me fui de México porque se me amenazó y todavía se me sigue amenazando. Yo amo México, mi carrera estaba en México, mi vida estaba en México. Me tuve que ir por la presión”, dijo.

El intérprete de “Por amar sin ley” incluso dijo que Marjorie trató de acusarlo de narcotraficante para que fuera a dar a la cárcel y así poder quitarle todo derecho sobre Matías y, aunque no se logró el cometido, dijo que de nada le sirve tener ese beneficio si no puede convivir con su pequeño.

"Para que yo quiero la patria potestad de mi hijo si no me sirve de nada, hoy la tengo y sólo me sirve para pagar pensión, soy una chequera", señaló.

El actor de origen argentino comparó su situación a la de su colega Marlene Favela, que ha antepuesto el bienestar emocional de su hija Bella Seely ante su ruptura con el padre de esta, George Seely, de quien se separó en buenos términos.

Hace unos años, Marjorie consiguió que Julián solo pudiera ver a su hijo en un centro de convivencia bajo supervisión.

El único consuelo para Julián, también padre de dos jóvenes adultos es que su hijo descubra la verdad cuando esté más grande, señalando que gracias a las nuevas tecnologías él cuenta con todas las pruebas para revelar las artimañas de Marjorie.

Audios ponen a Marjorie como la villana

En otra transmisión más recientemente, Gil dijo ante que cuenta con la declaración de un exempleado de Marjorie de Sousa, donde descubrió que la actriz hizo que Matías pasara hambre para que el bebé llorara durante los primeros encuentros con Julián en el centro de convivencia en México.

“Mire, le voy a decir una cosa y se va a sorprender usted, las primeras veces que hubo la convivencia con su hijo, ¿sabe qué hicieron? por órdenes de la señora le dijeron a la enfermera ‘no le vas a dar de comer al niño para que cuando lo tenga él el niño empiece a llorar, así yo lo escuché cuando íbamos en camino a la convivencia”, se escuchó en el audio que puso Julián.

En la grabación Julián acepta que fue él quien hizo la primera demanda, pero esto por las cantidades absurdas de dinero que le pedían por la manutención del niño, que incluían gastos en “sushi y spa”, para un bebé recién nacido.

Recordó que la razón por la que se separaron fue porque tuvieron problemas de convivencia. Cuando él le pidió separarse, comenzaron las noticias de que la había abandonado en el nacimiento de su hijo, por lo que Julián compartió un video inédito en donde se escucha a él hablándole al bebé.

Julián dijo que no presentará una contrademanda porque no planea gastar el patrimonio de sus tres hijos en litigios con Marjorie.

“Matías no es mi único hijo, tengo otros dos hijos más a quienes amo y que son parte de mi patrimonio, me rompo el lomo trabajando y también es para ellos y para Matías aunque yo no tenga la patria potestad créanme que cuando Matías sea grande él tendrá lo suyo porque le pertenece aunque no tenga mi apellido y no tenga ningún derecho yo, como sé que es mi hijo y siempre va a ser mi hijo pues él va a tener los mismos beneficios que Juliancito y Nicole, porque es lo que le corresponde. No amerita que yo me gaste el patrimonio en abogados porque yo sé, tengo grabaciones que las sacaré en su momento, que yo ese caso no lo puedo ganar, que no hay manera que yo gane ese caso”, dijo aludiendo al mencionado manejo de influencias de Marjorie y su abogada.

Después de las polémicas declaraciones de Julián, Marjorie borró el comunicado en el que avisaba del proceso legal para quitarle a Gil la patria potestad de su hijo Matías.

La expareja de actores han esto en una guerra legal desde el nacimiento de Matías en 2017.