Aislinn Derbez reveló que fue tóxica con Mauricio Ochamnn

México.

Tras su divorcio con el actor Mauricio Ochmann, la también intérprete Aislinn Derbez compartió cómo su carácter controlador debilitó su relación con el padre de su hija.

La hija de Eugenio Derbez dijo en el programa Hoy (Televisa) que su relación con Ochmann tuvo cosas negativas, sobre todo por parte de ella, lo que atrajo varios problemas.

"Me di cuenta que yo era muy controladora, que quería controlar que todo fuera bien a unos niveles excesivos.", explicó la estrella de "La casa de las flores".

"Entonces todo me empezó a salir al opuesto. Todo lo que yo no quería que me pasara me empezó a pasar", añadió.

Cuando se dio cuenta de esto la actriz comenzó a trabajar en su amor propio, ya que sabe que sólo eso le ayudará a tener relaciones sentimentales saludables en un futuro.

"Uno nunca sabe lo que significa amor propio gran parte de su vida, porque nadie nos enseña. Ahí me di cuenta que me tenía que empezar a tratar a mí misma, con ese amor que le tenía a mi propia hija, a mi familia, a mi esposo en ese momento. Yo dije '¿por qué si puedo amar a estas personas no lo puedo hacer conmigo?'", externó.

Afortunadamente los actores supieron sobrellevar todos estos problemas y ahora mantienen una relación cordial y saludable por el bienestar de su hija, Kailani.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann había anunciado su separacion en marzo de este año, pero siguieron conviviendo bajo el mismo techo lo que dio esperanzas de una reconciliación.

Sin embargo, Suelta la Sopa reveló la semana pasada que Mauircio había presentado la demanda de divorcio en Los Ángeles desde el pasado 28 de abril. El medio también indicó que la pareha había estado separada desde diciembre de 2019.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez habían estado casados desde 2016.