Cristian Castro responde a Yolanda Andrade, quien lo acusa de golpear a Verónica Castro

México.

El cantante Cristian Castro reaccionó a las recientes acusaciones emitidas por su exnovia Yolanda Andrade, quien esta semana aseguró que él golpeó a su madre, Verónica Castro.

Castro aprovechó para negar los rumores de maltrato durante una entrevista en la que promociona su próximo disco, curiosamente dedicado a las mujeres más importantes de su vida.

"La gente que dura tantos años como yo, o como Verónica Castro, siempre va a tener miles de colgados, siempre habrá gente que quiera odiar, depender de algo.", dijo el cantante sin mencionar a Andrade, quien también asegura haber sido amante de Verónica.

"No hay nada que ensuciar. Hay problemas familiares naturales que se resuelven, como todas las familias. Mi mamá y yo hablamos todos los días y, con todo y peleas, seguimos adelante. Nos hemos peleado mucho y nos hemos contentado mucho", agregó durante su entrevista vía Zoom desde California.

El hijo de Manuel "El Loco" Valdés lanzó este viernes "Cuando Vuelva la Vida", el primer corte de lo que será su nuevo disco, que contempla desvelar en octubre y que tendrá una especial dedicatoria a su abuela Socorro, fallecida en abril.

"(Esta música nueva) me ha servido para reflexionar. Sé que también me vi muy inmaduro, no quise madurar durante muchos años y sigo quizá en un estado muy inmaduro.Quiero aprovechar este momento de luto para tener reflexiones como 'Cuando Vuelva la Vida' o 'Milagro', otra canción muy bonita de este nuevo disco", agregó.

Además de refutar las acusaciones, Cristian Castro aseguró que Andrade sólo busca fama.

"La trayectoria de Verónica Castro es muy grande, muy buena, y obviamente con una trayectoria tan insignificante como la de Yolanda Andrade, pues obviamente que va a tener siempre ganas de hablar de nosotros.", dijo el "Gallito feliz".

"Esta chica siempre se portó bien con nosotros, hoy que nos desconoce, me parece que es solamente hablar de trayectoria. No es cierto lo que dice ella. La que tiene que hablar de esto finalmente sería mi mamá", añadió Castro.

Tras sus tres divorcios, de Gabriela Bo, Valeria Liberman y Carol Victoria Urban, el cantante afirma que vive un momento de introspección consigo mismo y en soltería - se separó de su reciente novia Martha Muvdi en febrero de 2020.

Pero, pese a sus fracasos amorosos, a sus 45 años aún espera encontrar el amor.

"Sentimentalmente he estado en un momento difícil, no logro entrar al momento que quiero con una pareja y construir una pareja, eso también me golpea mucho la psique, mi estado anímico y espiritual", aseguró el intérprete de "Por amarte así".

No obstante, Castro se rehusa a tomar terapia para lidiar con estos problemas, pues considera que es un invento humano para que alguien más se haga cargo de estos.

"Para todo queremos un terapeuta, un psicólogo, todo se nos hace traumático, todo un rollo de bullying, todo ya es machismo, todo suena feo lo que decimos. Todos nos queremos quejar. Todos queremos tener una voz, periodistas, cantantes, políticos. Nos estamos convirtiendo en gente latosa, debemos proponer nuestras propias soluciones", aseveró el intérprete.