Julián Gil a hijo: "Lograremos estar juntos para siempre"

México.

El actor argentino Julián Gil se reencontró con su hijo Matías, el bebé que procreó con la actriz venezolana Marjorie de Sousa.

Fue en el Centro de Convivencia de la Ciudad de México donde, tras un año de no verse, el actor pudo convivir con su bebé.

"Fue duro (el reencuentro) porque costó tiempo por el tema de relación con él ahorita, va a sonar duro, pero creo que él estaba, de alguna manera, viendo a un extraño", dijo.

Aunque horas antes de reencontrarse con Matías, el sudamericano había declarado en una conferencia de prensa de su obra de teatro "¿Y si me caso?" que no extrañaba a su hijo.

"Suena duro, pero no. Lamentablemente no lo extraño, quisiera extrañarlo, pero no lo extraño porque no lo conozco", aseguró.

Pero esto cambió cuando pudo compartir con el pequeño Matías. "Te amo hijo. Día a día. Lograremos estar juntos para siempre", escribió junto a varias imágenes que compartió junto a su pequeño.

Gil dijo a los medios que no le gusta reunirse con el niño en el Centro de Convivencia, pero sí quiere mantener una relación sana con Matías: "Le dije a la trabajadora social que no, que, si las visitas van a ser aquí, no pienso venir. Me reafirmo en que, en tener una convivencia sana con Matías".

Julián Gil y Marjorie de Sousa no se pueden ver

Julián Gil reiteró que no desea hablar con su ex pareja y también actriz Marjorie de Sousa, lo único que de desea es entablar una relación amorosa con su hijo.

"... Una persona que me quiso ver preso, que me acusó de narcotráfico, que me acusó de violento, que me acusó de drogadicto ¿Tú crees que yo tengo ganas de sentarme a hablar con ella? No, yo lo que quiero es compartir con mi hijo", dijo el intérprete de 'Por amar sin ley'.

Por su parte Marjorie de Sousa dijo que Matías salió llorando de la convivencia con su padre ese día, pero aún así envió bendiciones y agradeció a su ex pareja, porque lo que vivió con él la convirtió en "una mejor mujer".

"Yo de todo corazón lo bendigo, porque gracias a todo lo que me ha tocado vivir con él soy una mujer nueva, una mujer fuerte, y me he probado en un terreno que jamás pensé que me tocaría vivir, y yo se lo agradezco porque me ha hecho una mejor mujer", declaró la actriz venezolana.

Julián Gil y Marjorie de Sousa siguen el juicio sobre la manutención y la custodia de su único hijo en común Matías Gregorio Gil de Sousa, quien nació en enero de 2017.

