Blackpink regresa con "How You Like That" y rompe récords en YouTube

La banda de K-Pop Blackpink regresó con la canción "How You Like That" y estableció un nuevo récord para el estreno de un vide musical en YouTube.

El videoclip del tema debutó este 26 de junio en la plataforma de videos con 1.65 millones de vistas, superando así el récord establecido en febrero por BTS tras el lanzamiento de su single "On", que alcanzó 1.54 millones de vistas en su estreno.

En 2019, el cuarteto de chicas se convirtió en el primer grupo de K-pop en tener un video que alcanza mil millones de visitas en YouTube.



"How You Like That" marca el regreso a escena de Blackpink después de un paréntesis de un año. El tema se anunció como un "pre-single" antes del lanzamiento de su primer álbum de estudio, que saldrá en septiembre.

La banda tocará la canción por primera vez en el programa Jimmy Fallon este viernes 26 de junio.

Hace unos meses la banda colaboró con la estadounidense Lady Gaga en el tema "Sour Candy", parte del disco de esta "Chromatica".

Blackpink, conformada por Lisa, Jennie, Rosé y Jisoo, se formó en 2016 en Seúl, y rápidamente se convirtió en una de las bandas pop más populares de Corea del Sur.