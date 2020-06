BTS incluyó por error discurso de un asesino en una canción

Corea del Sur.

Los miembros de la banda surcoreana BTSse disculparon por una canción que incluye parte de un discurso de Jim Jones, líder de un culto que masacró a cientos de personas en 1978 al ordenarles que bebieran veneno.

A través de un comunicado difundido por su disquera, el grupo pidió disculpas ante sus fans, quienes reaccionaron negativamente al tema "What Do You Think?", interpretado por Min Yoong-gi, también conocido como Suga o Agust D.

La canción incluye un audio amortiguado de un discurso dado por Jones en Filadelfia, en 1977, grabado un año antes de que él y los miembros más cercanos de su culto ordenaran a 900 de sus seguidores, de los cuales más de 300 eran niños, a que bebieran cianuro en un intento de suicidio colectivo, ocurrido en su templo en Guyana.

"Aunque estés muerto, vivirás, y el que vive y cree nunca morirá", es lo que dice parte de la grabación de Jones.

"La muestra de sonido hablada de un discurso insertado al comienzo de 'What Do You Think?' fue seleccionada por un productor que trabajó en la pista para la canción, en consideración al ambiente general del tema, sin intención específica o conciencia de la identidad del individuo cuya voz aparece", señaló Big Hit, la empresa a la que BTS pertenece, en la misiva.

Se explicó que tras seleccionar la muestra de sonido, Big Hit procedió a verificar si el contenido sería idóneo o no de acuerdo con sus procedimientos internos, pero que se produjo un descuido durante el proceso de selección y revisión, y el pedazo del discurso de Jones se añadió sin que se dieran cuenta.

"En este caso no identificamos adecuadamente el problema, ni teníamos suficiente comprensión de los antecedentes y circunstancias históricas y sociales. Nos disculpamos con cualquiera que haya experimentado dolor e incomodidad a nuestro descuido. Bit Hit eliminó la parte inmediatamente después de identificar el problema, y la canción fue relanzada", se lee en el texto.

"El artista está bastante desconcertado de que haya ocurrido un problema con tanta gravedad que no pudo prever, y siente un profundo sentido de responsabilidad".

No obstante la disculpa y el hecho de que el sencillo ya fue actualizado en todas las plataformas, fanáticos del grupo no quedaron convencidos con la explicación, y han expresado que creen que la parte del sermón fue elegida y puesta en el tema a propósito, aunque defendieron la inocencia del intérprete.

"No creo que Yoongi (Suga) haya buscado ningún daño al aprobarse ese discurso. Al igual que muchos raperos antes que él, está usando un discurso cargado de emociones al subrayar el sentimiento de la canción. Él no respalda a Jim Jones de ninguna manera", comentó Celeste Hollister, fan de BTS en Texas, al Korea Herald.