Gwyneth Paltrow vende velas que huelen como sus orgasmos

La actriz Gwyneth Paltrow vuelve a estar en boca de todos por su última ocurrencia comercial.

Tras el éxito de la vela que, según ella y la campaña de marketing que organizó su compañía de Goop, olía igual que su vagina, ahora ha sacado a la venta otra con una fragancia inspirada en el clímax durante sus relaciones sexuales.

En realidad, el aroma de esta vela es una combinación de pomelo, flor de naranjo, grosella negra, té verde y rosas turcas, pero eso no ha impedido a la responsable de popularizar las saunas vaginales o el término "separación consciente" bautizarla como: "Esto huele como mis orgasmos".

Según sus creadores, se trata de un olor "sexy, sorprendente e increíblemente adictivo".

La vela que Paltrow ha puesto a la venta en su portal Goop con el nombre "This smells like my orgasm".

El precio de este nuevo producto, que forma parte de una línea que Gwyneth ha creado bajo el paraguas de su marca para acabar con el estigma en torno al cuerpo de las mujeres, es de 75 dólares y habrá que esperar para comprobar si recibe la misma buena acogida que su predecesor, que agotó las existencias en cuestión de horas.

Incluso el cantante británico Elton John quiso hacerse con una buena provisión de las velas que olían supuestamente como las partes íntimas de la estrella de Hollywood.

"A las mujeres nos han enseñado en gran parte a sentirnos avergonzadas ante nuestros cuerpos", ha explicado ella a su paso por el programa de Jimmy Fallon, donde ha anunciado el lanzamiento de la vela en cuestión.

"Así que si enciendes una vela que dice 'esto huele como mi vagina", y la pones encima de la mesa, es toda una declaración de intenciones", agregó la ex de Chris Martin.