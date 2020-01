Actriz de Avengers Gwyneth Paltrow vende velas que huelen como su vagina

Nueva York, EEUU.

La actriz y empresaria Gwyneth Paltrow, conocida por su rol en cintas de Avengers y Iron Man, lanzó un producto cuya venta se ha agotado: una vela cuya fragancia floral huele como "su vagina".

Pero los interesados en comprarla no deben desanimarse ya que podrán ordenarla pronto en la página de su compañía Goop, indicó el sitio web.

Según la página, los clientes podrán incluir su nombre en la lista de espera y serán notificados cuando el producto ya esté disponible.

El olor no es literalmente el de Paltrow

Según la descripción de la vela llamada "Esto huele como mi vagina", que vende por 75 dólares, es de "un aroma divertido, hermoso, sexy y maravillosamente inesperado".

"Esta vela está hecha con geranio, Bergamota cítrica y cedro yuxtapuestos con rosa de Damasco y semilla de Abelmosco que nos hace pensar en fantasía, seducción y un calor sofisticado", reza la descripción del producto.

El aroma floral estaba destinado a ser un perfume, para lo cual la actriz trabajaba con el perfumista Douglas Little, cuando Paltrow dijo "uh.. esto huele como mi vagina".

En lugar de tomárselo como una ofensa, a Douglas le pareció una comparación divertida y de ahí acabaría surgiendo la escandalosa vela, que se agotó en poco tiempo, destaca el periódico New York Post.

Gurú de lo raro

Además de su faceta como actriz, Paltrow es conocida por su polémica faceta de "gurú" de estilo de vida que ahora quiere dar a conocer de primera mano al público en su último proyecto: "The Goop Lab", una serie documental en Netflix que se estrenará el 24 de enero.

Desde que en 2008 fundó su compañía Goop, en un principio un boletín con consejos sobre bienestar, evolucionó hasta convertirse en una empresa valorada en 250 millones de dólares (unos 225 millones de euros), según el periódico The New York Times, y en donde vende productos de moda, cosmética y libros, entre otros.

Con Goop Gwyneth Paltrow ha destacado por vender óvulos de jade que prometen rejuvenecer la vagina o juguetes sexuales que pueden valer miles de dólares.