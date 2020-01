Gwyneth Paltrow:“Ya soy mayor para ser superheroína”

EUA.

Teniendo en cuenta que hoy en día está plenamente centrada en su rol de madre de dos hijos -Apple (15) y Moses (13)-, así como en la intensa labor que realiza en su firma de bienestar Goop, resulta comprensible que la actriz Gwyneth Paltrow haya descartado volver a protagonizar una película y regresar, por tanto, a esa etapa de gloria interpretativa que la hizo merecedora de un premio Óscar en 1998 por su aplaudido papel en Shakespeare in Love.

“Sé que jamás volveré a saborear las mieles de la actuación. Cuando estaba solo metida en el cine, acabé saturándome y llegué a ese punto en el que no aguantaba absolutamente nada, como tener que esperar horas en el camerino antes de empezar a rodar”, ha asegurado en entrevista con la revista Harper’s Bazaar.

47 años tiene Gwyneth Kate Paltrow, quien nació el 27 de septiembre de 1972 en Los Ángeles, California, EUA.

“Cuando grabé la última cinta que protagonicé (Proof, 2005), estaba embarazada de mi hija y me dije a mí misma: ‘Se acabó, no puedo seguir haciendo esto’. Tenía náuseas matutinas y sentía que me estaba muriendo. Y encima tenía cinco páginas de monólogos para memorizar, lo cual me costaba muchísimo. Cuando di a luz, sabía que necesitaba tomarme un tiempo largo de descanso. Y desde entonces no he vuelto a protagonizar una película”, ha revelado.

Goop, su empresa de salud y belleza, está valorada en $250 millones, según The New York Times.

Las incursiones de la artista estadounidense en la pequeña o en la gran pantalla han sido escasas y, por lo general, han estado ligadas a personajes secundarios. Ese ha sido el caso, por ejemplo, de su aparición en la serie The Politician que produce su esposo, Brad Falchuk, o de su ya finalizado trabajo en las películas de la saga Iron Man y Los Vengadores: todos ellos proyectos para los que tuvo que ser convencida.

24 de enero. Ese día se estrenará en Netflix el documental The Goop Lab, sobre su empresa. Los seis capítulos tendrán una duración de 30 minutos.

“Me siento afortunada de haber podido participar en Iron Man, básicamente porque me persuadieron para que lo hiciera. Soy muy buena amiga del director Jon Favreau y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Pero no me veo dando un paso adelante en este sentido, creo que soy demasiado mayor para enfundarme en un traje de superheroína”, agregó.

Véala en Netflix

En The Politician, la exitosa serie de Netflix dirigida por Ryan Murphy, Paltrow interpreta a Georgina Hobart, la madre del protagonista de la historia Payton Hobart (Ben Platt). El personaje de Gwyneth tiene mucho parecido con ella en la vida real, pues además de ser amante de la moda, Georgina Hobart apuesta por un estilo de vida saludable, el mismo que la actriz predica en su sitio web Goop, al que se ha dedicado en cuerpo y alma en los últimos años.

La rubia está casada con el productor de TV, Brad Falchuk.

The Politician fue una de las series nominadas a mejor comedia en la reciente gala de los Globos de Oro, y aunque Gwyneth no recibió ninguna candidatura, su personaje ha sido alabado por los críticos.

En el artículo de The Washington Post titulado Ben Platt lidera The Politician pero Gwyneth Paltrow es la estrella, Sonia Rao sostiene que Georgina “es un reflejo inteligente de su propia imagen pública, un personaje que en el exterior parece superficial pero cuyo comportamiento dice más de ella que sus inmaculados vestidos y su firme creencia en el poder sanador de los cristales”.