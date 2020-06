Brad Pitt y Jennifer Aniston, las revelaciones sobre su ruptura

Estados Unidos.

En medio de la pandemia, sin motivos aparentes, el extinto matrimonio de Brad Pitt y Jennifer Aniston volvió a ser tendencia con antiguas entrevistas donde los famosos de Hollywood hablaban de los motivos de su ruptura tras cinco años de matrimonio en la década del 2000.

Una de ellas es la del actor de “Once Upon a Time” dada mucho antes de su sonado divorcio con Angelina Jolie, en donde, aparentemente, este da a entender que sí engaño a la actriz de “Friends” porque estaba cansado de una vida “monótona”.

La mencionada entrevista fue con la revista Parade en 2011, en donde el actor menciona su matrimonio con Jennifer Aniston.

"Me quedó muy claro que tenía la intención de tratar de encontrar una película sobre una vida interesante, pero yo no estaba viviendo una vida interesante. Creo que mi matrimonio tuvo algo que ver con eso. Intentar fingir el matrimonio era algo que no era", dijo Pitt.

“Me pasé los 90 tratando de esconderme, tratando de esquivar la cacofonía de la fama. Comencé a cansarme de mí mismo sentado en un sofá, escondiéndome. Comencé a sentirme patético”, agregó el intérprete de “El club de la pelea”.

Brad Pitt y Jennfer Aniston estuvieron casados entre 2000 y 2005.

Según los portales que han replicado la noticia como si fuera un tema nuevo, Pitt aceptaría su infidelidad con Angelina Jolie– que todos conocen de sobra-, al decir "estoy satisfecho con tomar verdaderas decisiones y encontrar a la mujer que amo, Angie, y formar una familia que amo tanto. Una familia es una aventura arriesgada, porque cuanto mayor es el amor, mayor es la pérdida. Ese es el negocio, de acuerdo, Pero lo tomaré todo.”

Pitt pide perdón a Aniston por muchas cosas

Más tarde Pitt se disculpó por sus comentarios en Parade, que parecían sugerir que Jennifer Aniston lo aburría.

“Me entristece que esto haya sido interpretado de esta manera. Jen es una mujer increíblemente cariñosa y amorosa que sigue siendo mi amiga. Es una relación importante que valoro mucho. El punto que estaba tratando de hacer es no es que Jen fuera aburrida, sino que me estaba volviendo aburrido para mí mismo, y de eso soy responsable".

Según Entertainment Tonight, una fuente dijo que Brad contactó a Aniston en 2016 para disculparse por la entrevista.

"Brad está en un lugar tan diferente de lo que estaba cuando estaban juntos. Brad es realmente un tipo introspectivo que ha trabajado duro consigo mismo. Se disculpó con ella por muchas cosas que sentía eran sus problemas en la relación.”, dijo el informante.

Brad Pitt y Angelina Jolie se conocieron rodando “Sr. y Sra. Smith”, cuando el actor estaba casado con Aniston.

Jennifer Aniston dijo que Brad Pitt se volvió emocionalmente distante

Por otro lado, está la entrevista de Aniston dada a Vanity Fair en 2006, poco después de su divorcio, en donde contó su versión.

Según la actriz, el galán no la apoyó cuando ella terminó de rodar la serie “Friends”, un proyecto que abarcó 10 de su carrera.

“Eso fue realmente doloroso. Era una familia, y no me va muy bien con las familias que se separan”, dijo Aniston a Vanity Fair. "Fue difícil tener una constante tan maravillosa en tu vida, un lugar al que ir todos los días, y de repente no está allí".

Mientras Aniston lidiaba con el final de Friends, Pitt comenzó a distanciarse de su matrimonio.

"Simplemente no estaba allí para mí", dijo la actriz.

La actriz de “The Morning Show” también en ese momento que, aunque el divorcio de Pitt la hirió, no cambiaría lo que pasó.

"Sería un robot si dijera que no siento momentos de ira, de dolor, de vergüenza", dijo Aniston a la publicación. “No cambiaría mis angustias, no cambiaría mis éxitos. No cambiaría nada de eso, porque realmente amo quién soy y sigo siendo”.

“Esto no te mata. Sigues adelante. No puedes dejar que la devastación de un divorcio tome el control y gane, deja que te convierta en esta persona amargada, cerrada, enojada y escéptica. Entonces solo estás siendo víctima de ello. No quieres cerrar tu corazón. No quieres sentir que cuando un matrimonio termina, tu vida termina”, dijo Aniston. “Puedes sobrevivir a cualquier cosa. En comparación con lo que otras personas están sobreviviendo en el mundo, esto no es tan malo, en el gran esquema de las cosas. La resistencia humana es increíble ".

Jennifer Aniston se volvió a casar con el Justin Theroux en 2015, pero anunciaron su separación en 2017.

Jennifer Aniston lamentó algunas cosas de su matrimonio con Brad Pitt

En la entrevista con Vanity Fair, Aniston dejó claro que no lamentaba haberse enamorado de Pitt, y dijo que esperaba que algún día los dos pudieran ser amigos después de su divorcio. Aunque en retrospectiva sí admitió que se arrepiente de tratar de hacer funcionar tanto su matrimonio, poniéndolo por encima de sus necesidades.

“No cedería tanto de mí misma, lo que hice a veces. Era eso de ser un cuidador; me encanta cuidar a las personas, y a veces pongo sus necesidades antes que las mías. Es perfecto; en algún lugar del camino, te pierdes. Simplemente no sabes cuándo sucede. Es una cosa tan insidiosa que realmente no se ve dónde comenzó y dónde terminó. No hay nadie a quien culpar sino a ti misma”, dijo.

“Siempre he sido así en las relaciones, incluso con mi madre. No es lo más saludable. Siento que he roto el patrón ahora. Nunca me decepcionaré así de nuevo. Siento que mi sentido de identidad se está fortaleciendo por eso”, añadió.

Al final, Brad Pitt y Jennifer Aniston sí lograron seguir adelante y perdonar sus errores del pasado. Se dice que la actriz y su exmarido mantiene una amistad cercana, algo que se ha visto reflejado en la asistencia de Pitt a las reuniones especiales que hace su exmujer como su cumpleaños 50 o la Navidad de 2019.

A inicios de año, su buena relación se hizo evidente cuando ambos se robaron el show en los SAG 2020 con sus miradas de complicidad o su sonada charla tras bambalinas.

Brad Pitt y Jennifer Aniston en su reencuentro público en los SAG 2020.

Tanto Brad Pitt, separado de Angelina Jolie desde 2016, como Jennifer Aniston, divorciada de Justin Theorux desde 2017 disfrutan su soltería por separado, aunque tengan que lidiar con los constantes rumores de bodas secretas y reconciliaciones.